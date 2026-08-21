Primul traseu public de mountain bike din Ținutul Vinului se inaugurează sâmbătă. „Drumul lui Bachus” are 36 de kilometri

1 minut de citit Publicat la 13:20 21 Aug 2026 Modificat la 13:20 21 Aug 2026

Evenimentul reprezintă o etapă importantă în strategia de dezvoltare şi promovare a Ţinutului Vinului ca destinaţie pentru turism activ şi oenoturism. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Primul traseu public de mountain bike din Ţinutul Vinului, care are o lungime de aproximativ 36 de kilometri şi traversează şase localităţi din judeţul Prahova, va fi inaugurat sâmbătă, potrivit Agerpres.

„Consiliul Judeţean (CJ) Prahova, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ţinutul Vinului şi Primăria Comunei Tătaru, organizează sâmbătă, 22 august 2026, evenimentul 'Drumul lui Bachus - Traseul Tătaru', care marchează inaugurarea primului traseu public de mountain bike din Ţinutul Vinului.

Evenimentul reprezintă o etapă importantă în strategia de dezvoltare şi promovare a Ţinutului Vinului ca destinaţie pentru turism activ şi oenoturism, prin valorificarea patrimoniului natural, viticol şi cultural al regiunii", se arată într-un comunicat transmis, vineri, de CJ Prahova.

Conform sursei citate, lansarea acestui traseu constituie primul pas în realizarea unei reţele de trasee cicloturistice menite să conecteze localităţile, podgoriile şi principalele obiective de interes din zonă.

Traseul inaugural are o lungime de aproximativ 36 de kilometri, un nivel de dificultate mediu şi traversează localităţile Tătaru, Ceptura, Fântânele, Vadu Săpat, Călugăreni şi Gura Vadului, oferind participanţilor oportunitatea de a descoperi peisajul specific uneia dintre cele mai reprezentative regiuni viticole ale judeţului Prahova.

Pe întreaga durată a zilei de sâmbătă vor fi organizate activităţi dedicate publicului larg şi familiilor, inclusiv zone de relaxare, spaţii pentru servirea mesei, activităţi recreative pentru copii, camping şi alte facilităţi destinate participanţilor, iar programul va continua cu festivitatea de premiere şi un concert susţinut de Trupa Vicii.

Seara se va încheia cu un moment festiv şi foc de tabără.