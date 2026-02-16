Proiect pentru înfiinţarea unei reţele de Adăposturi Climatice în București. Ce sunt acestea

Proiect pentru înfiinţarea unei reţele de Adăposturi Climatice în București. FOTO: Getty Images

Un proiect de hotărâre iniţiat de doi consilieri USR privind înfiinţarea unei reţele de Adăposturi Climatice în București a fost lansat în dezbatere publică de Primăria Capitalei. "Este o măsură necesară pentru protejarea sănătății populației în contextul intensificării valurilor de căldură și al episoadelor de ger extrem", au transmis iniţiatorii proiectului. Instituţii publice precum biblioteci, muzee, centre culturale, parcuri și zone verzi ar uma să le asigure oamenilor un confort termic, "la maximum 10 minute de mers pe jos de locuință".

"Consilierii generali USR Bogdan Sabo și Gabriela Dinu anunță inițierea proiectului de hotărâre privind înființarea Rețelei de Adăposturi Climatice în Municipiul București, o măsură necesară pentru protejarea sănătății populației în contextul intensificării valurilor de căldură și al episoadelor de ger extrem.

Proiectul propune crearea unei rețele de spații publice interioare și exterioare – precum biblioteci, muzee, centre culturale, instituții publice, parcuri și zone verzi – adaptate astfel încât să ofere gratuit cetățenilor confort termic, acces la apă potabilă și condiții minime de odihnă în perioadele cu avertizări meteorologice.

Rețeaua va funcționa folosind infrastructura existentă, fără costuri majore suplimentare, și va fi susținută de o platformă digitală cu hartă interactivă și informații actualizate în timp real despre locațiile disponibile", au comunicat iniţiatorii proiectului.

"Bucureștiul este tot mai vulnerabil în fața schimbărilor climatice. Valurile de căldură sau temperaturile extrem de scăzute nu mai sunt excepții, ci o realitate recurentă, cu impact direct asupra sănătății publice. În acest context, Capitala poate deveni primul oraș din România care implementează o Rețea de Adăposturi Climatice, urmând exemplele unor mari orașe europene precum Barcelona, Madrid sau Londra. Rețeaua de Adăposturi Climatice poate salva vieți și poate reduce presiunea asupra sistemului medical”, a declarat Bogdan Sabo, consilier general USR și inițiator al proiectului.

Cum va funcţiona reţeaua

Rețeaua de Adăposturi Climatice va fi implementată etapizat, cu scopul ca până în 2028 fiecare bucureștean să aibă acces la un astfel de spațiu la maximum 10 minute de mers pe jos de locuință. Până la sfârșitul acestui an, proiectul își propune integrarea a cel puțin 80 de adăposturi climatice în București.

Inițiativa se aliniază angajamentelor europene ale Capitalei și Strategiei Naționale privind Adaptarea la Schimbările Climatice.

"Prin acest proiect, folosim inteligent spațiile publice pe care orașul le are deja și le transformăm în puncte de sprijin pentru cetățeni, în special pentru copii, vârstnici și persoane vulnerabile. Este un pas concret spre un București mai rezilient, mai uman și aliniat standardelor europene de adaptare la schimbările climatice”, a mai subliniat Gabriela Dinu, consilier general USR și co-inițiatoare a proiectului.

Proiectul de hotărâre este supus procedurii de transparență decizională și poate fi consultat pe site-ul PMB. Cetățenii pot transmite propuneri, sugestii și opinii până la data de 03.03.2026, în condițiile prevăzute de lege.