Proiectul trenului metropolitan din Iași va fi depus pentru finanțare prin Programul Transporturi 2021 – 2027

Primarul Mihai Chirica a anunţat, marţi, că studiul de fezabilitate contractat de municipalitatea ieşeană pentru proiectul trenului metropolitan va fi realizat până la sfârşitul acestui an, după care va fi depus de Asociaţia Metropolitană de Transport Public Iaşi (AMPTI) la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru a obţine finanţare europeană prin Programul Transporturi 2021 - 2027.

„Îmbunătăţirea mobilităţii în Zona Metropolitană Iaşi este o prioritate absolută în condiţiile în care populaţia Municipiului Iaşi şi a comunelor învecinate a depăşit deja 500.000 de locuitori, la care se adaugă un număr considerabil de rezidenţi din alte judeţe şi studenţi. Ca urmare, modernizarea şi extinderea transportului public este o provocare majoră pentru care facem toate demersurile necesare. Trenul metropolitan nu va substitui actualele modalităţi de transport, public sau individual, ci îl va completa, în scopul de a descongestiona traficul rutier. Este un proiect foarte important, dar am speranţa că, împreună cu partenerii noştri din Zona Metropolitană, Consiliul Judeţean, CFR, Ministerul Transporturilor şi Guvern, vom reuşi să îl realizăm", a declarat primarul Mihai Chirica, citat de Agerpres.

Documentaţia de "Extindere a transportului terestru prin dezvoltarea serviciilor de tren urban şi metropolitan în Zona Metropolitană Iaşi" este întocmită pentru o sumă circa 8 milioane de lei de o asociere de firme conduse de TPF Inginerie. Durata contractului este de 18 luni din care şase luni (iulie - decembrie 2025) pentru elaborarea studiului de fezabilitate, şi 12 luni (ianuarie 2026 - ianuarie 2027) pentru obţinerea avizelor şi elaborarea de documentaţii de achiziţii publice pentru servicii de operare a trenului metropolitan, pentru achiziţie de material rulant etc.

Documentaţiile preliminare au fost întocmite, predate şi recepţionate în luna noiembrie, iar documentaţia tehnico-economică - studiul de fezabilitate - va fi finalizat şi recepţionat în luna decembrie 2025.

Pe lângă obţinerea diverselor avize, în ultimele două luni au avut loc mai multe întâlniri între reprezentanţii Primăriei Iaşi, AMPTI şi TPF Inginerie cu reprezentanţi ai JASPERS, Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe teme ca: valoarea totală investiţională; corelarea proiectului de tren clasic pe ruta Iaşi - Paşcani - Suceava cu trenul metropolitan; achiziţionarea de garnituri de trenuri electrice noi prin proiect; electrificarea tronsoanelor de cale ferată de la Iaşi la Ungheni etc.

Studiul de fezabilitate analizează liniile existente ale CFR, în total aproximativ 57 kilometri de cale ferată, în vederea modernizării şi adaptării acestora la specificul unui tren metropolitan. AMTPI, entitatea responsabilă de implementarea trenului metropolitan, propune trei segmente de traseu pentru prima etapă a proiectului. Staţiile sunt evaluate în cadrul studiului de fezabilitate, iar traseele pot fi ajustate în funcţie de recomandările proiectantului.

În a doua etapă de dezvoltare a proiectului trenului metropolitan, cu finanţare după anul 2027, se are în vedere construirea unei linii noi pe relaţia Holboca - Spitalul Regional de Urgenţă via Aeroportul Internaţional Iaşi.