Au venit, au mâncat, au plecat. Fără să plătească. Dacă ştiţi cine sunt sunaţi la 112!

Patru persoane au intrat în vizorul poliţiştilor din Vaslui după ce au mâncat bine la un restaurant, dar când a venit nota de plată, s-au folosit de un subterfugiu şi au plecat fără să plătească.

Un restaurant din centrul Vaslului a dat publicităţii o fotografie cu două dintre cele patru persoane care au comandat zilele trecute mai multe feluri de mâncare, iar când să plătească, au invocat faptul că au uitat PIN-ul cardului. Pe rând, au plecat din local fără să se mai uite înapoi.

Surpriză însă! Au fost filmaţi de camerele de supraveghere pe întreaga perioadă a şederii lor la restaurant, iar imaginile au ajuns pe mâna poliţiştilor, care îi caută acum pentru explicaţii.

Cel mai probabil e vorba despre o familie care munceşte în străinătate

„Au comandat frigărui, pizza, ceafă, crispy, bere limonadă, consumaţia ridicându-se la 184 de lei. Au vrut prima dată să plătească cu cardul, dar au spus că nu mai ştiu PIN-ul. Doamna a plecat, iar noi am crezut că s-a dus să schimbe bani, pentru că domnul care o însoţea avea euro. După ce a plecat femeia, s-au ridicat şi ceilalţi trei de la masă şi s-au făcut nevăzuţi. Cel mai probabil e vorba despre o familie care munceşte în străinătate, cel mai sigur din mediul rural, pe care nu am mai văzut-o în restaurantul nostru. Am anunţat şi poliţia, pentru că nu e vorba atât de pagubă, cât de gestul făcut. Oamenii aceştia trebuie să înţeleagă că până să ajungă mâncarea în faţa lor, o întreagă echipă a lucrat pentru ei”, a declarat reprezentantul restaurantului din centrul Vasluiului, potrivit Vremea Nouă.