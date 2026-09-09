S-a închis o bretea de intrare pe Autostrada A1. Segmentul de drum afectat şi ce lucrări se fac

S-a închis o bretea de intrare pe Autostrada A1. Sursa foto: DRDP Brașov. Sursa foto: Hepta

Autorităţile au anunţat că miercuri se închide breteaua de urcare pe Autostrada A1 de pe DN1, în zona Sibiu, din direcția Brașov, lângă Mohu. "Restricția este necesară pentru schimbarea sistemelor de acoperire a rosturilor de dilatație de pe bretea", a transmis DRDP Brașov.

Aşadar, pentru efectuarea unor lucrări, s-a închis o bretea de intrare pe A1, în zona Sibiu.

"S-a închis o bretea de intrare pe A1, în zona Sibiu. În această dimineață, miercuri, 09.09.2026, se închide breteaua de urcare pe A1 de pe DN1, din direcția Brașov, în zona Mohu.

Restricția este necesară pentru schimbarea sistemelor de acoperire a rosturilor de dilatație de pe bretea. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor", au anunţat autorităţile.

Sursa foto: DRDP Brașov

Se asfaltează şi un tronson experimental al Autostrăzii A1

Asocierea de constructori italieni şi români (Webuild - Tancrad) a început lucrările de asfaltare pe un tronson experimental al secţiunii 3 din Autostrada Sibiu - Piteşti (A1), între Cornetu şi Tigveni, informează directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

"Asocierea de constructori italieni şi români (Webuild - Tancrad) aşterne asfalt, în două straturi succesive, între km 71 şi km 71+400. Operaţiunea este importantă pentru stabilirea reţetei finale de asfalt care va fi aşternută pe întreaga secţiune 3 a autostrăzii (37,4 km).

La ora actuală, constructorii lucrează pe aproximativ 30% din şantier (în absenţa Acordului Revizuit de Mediu pentru o parte din loturile acestei secţiuni), la: tunelul Poiana, 14 structuri (poduri şi viaducte), terasamente", a scris Pistol, pe Facebook.