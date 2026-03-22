S-a scumpit vacanţa de Paşte 2026, în Poiana Braşov. Cât vor plăti românii pentru un sejur. Hotelierii au şi "pachete economice"

Vacanţa de Paşte, în Poiana Brașov, s-a scumpit cu 10%, în 2026, faţă de anul trecut. Pachetele pentru sărbători pornesc de la 560 de lei și pot ajunge până la 2.500 de lei. Din cauza tarifelor ridicate, numărul rezervărilor a scăzut față de anii anteriori, chiar dacă hotelierii și pensiunile atrag turiștii cu preparate tradiționale: miel la proțap, produse din porc, pască şi cozonac.

Hotelierii din Poiana Brașov caută cele mai bune soluții pentru a atrage turiștii în stațiune, în perioada sărbătorilor pascale, dar acest lucru devine tot mai greu în condițiile exploziei preţurilor. Managerii de resorturi spun că își asumă pierderile, pe care încearcă să le diminueze cât mai mult, astfel încât financiar să iasă bine şi totodată clientul să fie mulțumit.

Cât costă pachetele economice

Un manager din Poiana Brașov oferă pachete economice pentru Paștele 2026. Acesta spune, pentru Antena 3 CNN, că prețul pentru 3 nopți cazare și masa de Paște ajunge la 2.250 lei, pentru două persoane cazate în cameră dublă. Pentru turiştii care au doi copii până în 12 ani, se oferă apartament, iar prețul este de 2.800 lei.

Managerul unui resort de 4 stele, din Poiana Braşov, susţine că un sejur de 3 nopţi, care include masa de după Înviere, iar, duminică, un prânz românesc de Paşte, costă de la 560 lei de persoană. Se aplică o reducere de 10% pentru "early booking" (rezervare din timp).

Turiștii consideră că trebuie făcute calcule când vorbim de un nou sejur la munte, chiar si de Paște, și se gândesc de două ori înainte de a lua decizia, pentru că bugetul nu mai este același. Oamenii pun bani deoparte pentru zile negre.