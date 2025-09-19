Șase cățeluși abandonați într-un sac au fost salvați de polițiștii din Cluj. „Plânsetele lor au atras atenţia”

<1 minut de citit Publicat la 23:32 19 Sep 2025 Modificat la 23:32 19 Sep 2025

Micuţii au fost preluaţi de o asociaţie de protecţie a animalelor / foto: Facebook- IPJ Cluj

Şase cățeluși au fost salvaţi de poliţişti după ce au fost găsiţi într-un sac înnodat și abandonat într-o prăpastie de sub un pod din zona lacului Beliş.

„Plânsetele lor au atras atenţia unor persoane aflate în căutarea unui loc de picnic, iar o tânără din Cluj-Napoca a sesizat imediat poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin. Căţeii au fost preluaţi şi transportaţi la un cabinet veterinar din Cluj-Napoca, unde, timp de aproximativ două săptămâni, au primit îngrijiri medicale, tratamente şi au fost deparazitaţi.

Ulterior, micuţii au fost preluaţi de o asociaţie de protecţie a animalelor, care se va ocupa de găsirea unor familii iubitoare”, se arată într-o informare trimisă vineri de IPJ Cluj.

Activitatea a beneficiat de sprijinul Consiliului Judeţean Cluj în ceea ce priveşte partea logistică şi financiară, asigurând astfel resursele necesare pentru îngrijirea temporară a animalelor.

Poliţiştii continuă verificările pentru identificarea persoanei responsabile, sub aspectul comiterii infracţiunii de schingiuire a animalelor, conform Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor.