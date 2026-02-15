Scandalul deversărilor din comuna Corbeni: “Dejecțiile ajung în pânza freatică”. Alina Gorghiu cere demisia prefectului de Argeș

Ar fi existat încă din august 2025 sesizări cu privire la lucrări de canalizare nefinalizate. FOTO: Agerpres

Președintele filialei PNL Argeș, Alina Gorghiu, a solicitat, duminică, demisia prefectului județului Argeș, Ioana Făcăleață, în scandalul deversărilor ilegale din comuna Corbeni. Ioana Făcăleață e acuzată de deputata PNL că nu a luat măsuri, deși au existat sesizări, încă din luna august 2025, potrivit Agerpres.

Reacția conducerii PNL Argeș a venit pe fondul unor declarații ale prefectului județului, Ioana Făcăleață, potrivit cărora există suspiciuni că ar exista deversări ilegale în ape de suprafață din zona comunei Corbeni.

“Cerem demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață, pentru incompetență administrativă greu de egalat: șase luni de pasivitate într-un caz oficial sesizat privind deversări ilegale în comuna Corbeni (aproape de Curtea de Argeș) și risc de contaminare a apei. Declarațiile făcute în mass-media, în data de 13 februarie 2026, de prefecta județului Argeș, Ioana Făcăleață, sunt în contradicție directă cu documentele oficiale existente (...). Nu este vorba despre suspiciuni. Este vorba despre o sesizare oficială transmisă Guvernului României în 31 iulie 2025, privind exact aceste deversări și riscul de contaminare a apei. În data de 05 august 2025, Secretariatul General al Guvernului - Direcția Relații Publice a emis adresa nr. 15D/11566/05.08.2025, prin care memoriul privind situația din comuna Corbeni a fost transmis 'spre informare și analiză Instituției Prefectului - Județului Argeș'', a transmis liderul PNL Argeș, într-un comunicat de presă..

Ar fi existat încă din august 2025 sesizări cu privire la lucrări de canalizare nefinalizate, deversarea dejecțiilor în pârâu și în albia râului și riscul real de contaminare a apei utilizate de populație.

“Au trecut 6 luni în care prefectura nu a făcut nimic. În această perioadă, dejecțiile au continuat să ajungă în pânza freatică și în cursul de apă. În prezent, în probele prelevate de Direcția de Sănătate Publică Argeș, s-a constatat existența bacteriei în apă. În zona Curtea de Argeș, apa a fost declarată nepotabilă, fiind confirmată contaminarea bacteriologică. În aceste condiții, declarația din 13 februarie 2026 despre 'suspiciuni' este tardivă și nejustificată administrativ”, a arătat liderul PNL Argeș.

Instituția Prefectului știa de 6 luni despre situație

Potrivit acesteia, conducerea PNL Argeș a întrebat Instituția Prefectului - Județul Argeș ce controale a dispus, ce măsuri concrete au fost luate, de ce populația nu a fost avertizată și de ce nu s-a intervenit pentru stoparea deversărilor, în perioada 5 august 2025 și 13 februarie 2026.

“Dacă au existat măsuri, ele trebuie făcute publice imediat. Dacă nu au existat, vorbim despre șase luni de pasivitate într-o problemă ce ține direct de sănătatea publică. Nu poți invoca 'toleranță zero' după jumătate de an de tăcere. Nu poți vorbi despre 'suspiciuni' când ai fost informat oficial de Guvern. Nu poți reacționa abia după ce bacteriile apar în probele DSP și apa devine nepotabilă. Pentru această gravă întârziere administrativă și pentru gestionarea defectuoasă a unei situații cu impact major asupra sănătății populației, solicităm demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață”, a subliniat conducerea PNL Argeș.

Deputatul Alina Gorghiu a atașat, la comunicatul de presă, adresa oficială nr. 15D/11566/05.08.2025 emisă de Secretariatul General al Guvernului, care 'confirmă fără echivoc că Instituția Prefectului Argeș a fost sesizată încă din luna august 2025'.

“Faptele sunt în documente. Consecințele sunt în apă. Responsabilitatea trebuie asumată”, a mai subliniat Alina Gorghiu.