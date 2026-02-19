Școlile din Galați sunt închise joi, elevii fac cursuri online. Sunt restricții de circulație pe 13 drumuri judeţene, din cauza zăpezii

Elevii din judeţul Galaţi, inclusiv cei din municipiul reşedinţă, învaţă astăzi tot de acasă. Sursa foto: Getty Images

Cursurile în unităţile de învăţământ din judeţul Galaţi, inclusiv în cele din municipiul reşedinţă, rămân suspendate joi, urmând să se desfăşoare în sistem online, conform hotărârii adoptate miercuri de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit Agerpres. Iar circulaţia rutieră se menţine restricţionată, în această dimineaţă, pe 13 segmente de drumuri judeţene din judeţul Galaţi, unde se intervine pentru deszăpezire, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. În plus, traficul rutier a fost reluat pe Podul peste Dunăre şi autorităţile au ridicat şi restricţiile de peste 7,5 tone.

Conform sursei citate, se acţionează pe următoarele tronsoane: DJ 242D între Suceveni şi intersecţia cu DJ 242E; DJ 242E între Roşcani şi Oancea; DJ 253 între Băleni şi Cudalbi; DJ 253 între Umbrăreşti şi Cudalbi; DJ 252G între Tecucelu Sec şi Ţepu; DJ 255 între Fârţăneşti şi Cuca; DJ 240A între Cârlomăneşti şi Gârbovăţ; DJ 252H între Tecuci şi Furceni; DJ 243A Cotoroaia - limita cu judeţul Vaslui; DJ 255A între Pădurea Gârboavele şi Odaia Manolache; DJ 254 între Călmăţui şi Iveşti; DJ 251F între Drăguşeni şi Smulţi; DJ 242H între Zărneşti şi Rădeşti.

Traficul rutier pe Podul peste Dunăre a fost reluat joi dimineaţă, începând cu ora 6:30, potrivit informaţiilor furnizate de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a anunţat că au fost ridicate şi restricţiile de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone pe DN 2S (Podul peste Dunăre).

Potrivit IPJ Brăila, în prezent, pe raza judeţului Brăila nu mai există sectoare de drum naţional cu restricţii de circulaţie.

Cursurile în unităţile de învăţământ din judeţul Brăila, cu excepţia celor din municipiul Brăila, rămân suspendate joi, urmând să se desfăşoare în sistem online, conform hotărârii adoptate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.