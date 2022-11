Șeful medicilor de familie din Gorj își primește pacienții la lumina lanternei, din cauza facturilor la energie: "Nu prea avem de ales"

Președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj, doctorul Mihai Moisescu, se adaptează cum poate măsurilor drastice luate la cabinetul unde profesează, pentru reducerea facturilor la curent.

Sursa foto: Profimedia Images

Mihai Moisescu își desfășoară activitatea ca medic de familie la Motru și centrul de permanență din Cătunele. În perioadele cu gărzi consumul de electricitate în clădire și în afara clădirii pe timp de noapte a fost eliminat complet, potrivit Gazeta de Sud.

Pentru cabinet a fost păstrată o veioză cu un bec cu led. De asemenea, iluminatul la exteriorul imobilului a fost oprit. Medicul Mihai Moisescu a precizat că și-a achiziționat o lanternă pe care o utilizează în momentul în care iese din clădire sau când vin pacienți, pentru ca aceștia să vadă să intre în cabinet, la consultație.

”Pentru iluminatul exterior am oprit tot, de asemenea, și am cumpărat o lanternă pe care o folosesc atunci când este nevoie. Asta este situația în care am ajuns. Nu prea avem de ales, pentru că atunci când îți vine factura o plătești și nu mai comentezi, că altfel te trezești că ești debranșat.

O ducem greu mai ales că majoritatea medicilor de familie au salariul minim pe economie pe cartea de muncă și nu își permit să iasă la pensie”, a declarat Mihai Moisescu.