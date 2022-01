Șofer oprit cu focuri de armă după ce a făcut drifturi în fața polițiștilor: ”A fost distractiv”

Când cursa nebună s-a încheiat, iar poliţiştii au reuşit să-l tragă pe dreapta, tânărul a concluzionat zâmbind: "A fost o experienţă distractivă."

„În urma unui drift făcut la Spânzurătoare domnii cu echipajul de poliție au semnalizat să trag pe dreapta și eu m-am întors pe contrasens și am început sa fug de poliție. Am apucat sa fug până pe Imașului cam vreo 10 km după ce s-au efectuat două gloanțe, s-au tras unul în aer și unul în mașină, când am auzit glonțul din mașină am tras frâna de mână și am tras pe dreapta, după această urmărire incitantă.”, a declarat șoferul.

Zâmbitor, şoferul a spus că maşina, abia cumpărată şi neîmatriculată, avea alte plăcuţe şi spera să scape de agenţi.

„După imobilizarea conducătorului și a pasagerului și în urma verificărilor s-a stabilit că masina este înmatriculată și plăcuțele montate erau atribuite altui autoturism.”, a transmis un polițist.

Tânărul a fost reţinut, însă poliţiştii au decis ulterior să-l cerceteze în libertate.