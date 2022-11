Soluția unui român care şi-a construit singur un dom geodezic la ţară: "Încălzirea este cu 20% mai eficientă"

Sătul de viaţa la bloc, un român a decis să îşi construiască singur o casă, dar nu oricum, ci într-o structură circulară, inspirată din alte culturi ale lumii. Construcţia cu aspect inedit a stârnit curiozitatea internauţilor care au cerut detalii. Iată ce răspunsuri au primit.

Un român a făcut senzație pe internet cu casa pe care şi-a construit-o singur. După ce a făcut toate calculele necesare, românul a găsit soluția care îi oferă o multitudine de avantaje mai ales la capitolul confort.

Aşa că, pe un grup dedicat celor care sunt sătui de viaţa la bloc şi vor o casă la ţară dar nu ştiu exact de unde să înceapă, românul a venit cu sfaturi utile.

"Ca mulţi dintre voi, și eu mi-am dorit 'casa visurilor' la ţară, iar după multe calcule și câteva nopți nedormite, am decis în cele din urmă să mi-o construiesc eu însumi.

În fotografie vedeți un dom geodezic 'la roşu', ceea ce înseamnă structura de lemn + astereala. Pasul următor este adăugarea geamurilor triunghiulare, finalizarea turnului și apoi izolația externă a casei prin acoperirea cu șindrilă bituminoasă.

Dimensiunile construcției sunt de 50 de metri pătrați amprenta la sol cu posibilitatea adăugării unor 28 de metri reali la etaj, datorita înălțimii aferente structurii, care este de 4.78 m, fără a lua în calcul turnul.

Costurile casei pentru 50 de metri plus se situează în jur de 20-25 de mii de euro, depinzând bineînțeles de materialele alese.

Sper să vă inspire și postarea mea, așa cum mulţi dintre voi m-ați inspirat la rândul vostru pe mine prin experiențele împărtășite.

Sănătate și mai ales pace, liniște și sănătate sa avem, că restul le-om face noi", spune bărbatul pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

Reacția internauţilor

"Locuiesc într-un dom geodezic din 2019. Inițial a fost mai greu cu spațiile pentru depozitare dar, am găsit soluții. În partea de sus, am lăsat două triunghiuri cu geam astfel încât să am lumină naturală pe tot parcursul zilei", spune cineva.

"Sigur este un avantaj la economie de curent , încălzirea casei ! Felicitări ptr idee ! Să o folosiți sănătoși" mai spune cineva

"Înțeleg că există niște avantaje, printre care încălzirea cu vreo 20% mai eficientă. Felicitări pentru proiect! Aici pe grup nu este despre "tradiție", fiindcă nu se intitulează "mutat la sat în case tradiționale". Este despre viața la țară, așa cum și-o gândește fiecare. Sunt curios și eu de construcția finalizată și concluziile trase, sper să reveniți cu o postare atunci", a mai spus cineva.

"E superr! Şi băiatul meu ar face așa ceva. O construcție nouă,cu avantajele ei pentru căldură.Un proiect nou Şi îndrăzneț. Succes!", mai comentează cineva.

"Şi eu am un vis asemănător... de mult timp... sunt fericită pentru cei ce reușesc să-şi îndeplinească visurile, felicitări, chiar aş dori să vad cum merg lucrările in continuare", mai spune cineva.

"E superbă. Nu se compară cu chiciurile pe care le fac în grabă firmele de construcții...de te fac să te simți, deși stai la țară, ca la bloc", este părerea cuiva

"O construcție futuristică, dar inspirată din alte culturi ale lumii. Ea mă duce cu gândul la iglu, la cortul mongol, la casele oamenilor de știință din Antarctica și a triburilor din Canada sau Africa...Un omagiu al diversității și al împlinirii viselor oamenilor îndrăzneți și vizionari. Felicitările mele", mai spune cineva.

Ce este un dom geodezic

Potrivit specialiștilor în domeniu, domurile sunt construcții cu forma sferică împărțită triangular şi au o serie de avantaje