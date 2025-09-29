Spectacol de energie la "Misiunea Verde - Descoperă Grădina Botanică", un eveniment organizat de Antena 3 CNN

1 minut de citit Publicat la 14:31 29 Sep 2025 Modificat la 14:31 29 Sep 2025

După ce toți concurenții au ajuns la final, a urmat festivitatea de premiere. Foto: Costel Fotea / Facebook

A fost o adevărată explozie de energie la Grădina Botanică din Galați, duminică. 18 echipe pasionate de natură și aventură s-au adunat la start pentru un treasure hunt plin de probe ingenioase, puzzle-uri și întrebări despre natură: "Misiunea Verde – Descoperă Grădina Botanică", un concurs organizat de Antena 3 CNN, Consiliul Județean Galați și Complexul Muzeal "Răsvan Angheluță". Ana Iorga a fost gazda evenimentului care s-a încheiat cu premii, amintiri frumoase și promisiunea unei noi ediții.

Probele au testat atenția, creativitatea și spiritul de echipă. După ce toți concurenții au ajuns la final, a urmat festivitatea de premiere.

"E un joc al colaborării, al depășirii limitelor. Și să știți că este pentru prima dată când participanții au vârste atât de diferite. Cei mai mici cu care am vorbit eu aveau 5 ani", a spus jurnalista Antena 3 CNN și gazda evenimentului, Ana Iorga.

"Ți-e foame, ți-e sete, ți-e somn? Nu mi-e somn", a spus o fetiță.

"Echipa nr. 2: o oră, 35 de minute și 45 de secunde. Haideți, fetelor.

Am ajuns la punctul 10 cu floarea. Și a trebuit să mergem la punctul 6.

Ați uitat să plantați floarea? Da. A trebuit să o ducem la loc", a spus un alt participant.

"Ei au vrut să descopere comori. Dar cea mai importantă comoară pe care au descoperit-o este prietenia, colaborarea, sunt relațiile interumane care s-au creat astăzi aici. Am văzut că cei mici își doresc să vină și la anul să descopere comori la Complexul Muzeal de Științele Naturii", a spus Costel Fotea, președintele CJ Galați.

"A fost interesant că am fost cu toții și asta a contat cel mai mult", a adăugat o mămică.

"Ce a fost cel mai greu? Ați avut de strunit 3 băieți.

Ghiveciul! Că l-am uitat și ne-am întors după el.

Și l-ați plantat până la urmă? Să-l căutăm anul viitor. Trebuie să-l udați între timp.

L-am plantat. Am reușit.

Ați văzut, v-a creat probleme ghiveciul dar n-a ieșit un ghiveci, că v-ați clasat foarte bine", a spus altă echipă.