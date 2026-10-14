Spitalul modular din Pipera este furat bucată cu bucată. Primăria Bucureşti l-a construit în pandemie cu 5 milioane de euro

Hoţii au furat bucată cu bucată Spitalul modular din Pipera. Sursa foto: captură video TVR Info

Spitalul modular din Pipera, construit de Primăria Bucureşti, în 2020, în pandemia de Covid-19, aproape că a ajuns o ruină, la 6 ani distanţă, dezvăluie TVR Info. Hoţii l-au furat bucată cu bucată, iar din investiţia de 5 milioane de euro n-a mai rămas mare lucru. Fără un sistem de pază, aproape toate cele 250 de aparate de aer condiționat au dispărut. Au fost furate și instalaţiile electrice şi echipamentele medicale.

Buruienile au ajuns să "înghită" Spitalul modular din Pipera, spre bucuria hoţilor care se por desfăşura în voie. Se pare că infractorii au intrat inclusiv prin acoperiș. Investiția a fost făcută în 2020, în mandatul Gabrielei Firea, prin adaptarea unor construcții provizorii destinate inițial organizării de șantier pentru Spitalul Metropolitan.

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Unitatea spitalicească a funcţionat, la vremea ei, doar câteva luni, după care a fost lăsat de izbeliște. Fără pază și fără o minimă monitorizare video.

Primăria Capitalei a explicat, pentru sursa amintită, situaţia juridică a spitalului construit din 250 de containere: "Cele 250 de containere aparțin Companiei Municipale Consolidări SA, aflată în faliment. În 2021 a fost desemnat un prim lichidator judiciar, iar în 2023 această responsabilitate a fost preluată de SIOMAX SRL, căruia îi revine obligația de a conserva și proteja bunurile și de a preveni degradarea acestora. Primăria Capitalei se află din 2021 într-un litigiu cu această companie".

Dar Dragoș Dincă, profesor universitar Administrație Publică, SNSPA, spune că şi administraţşia locală are o responsabilitatea faţă de acest spital: "Orice bun public trebuie să fie protejat, păzit și administrat adecvat. În cazul în care un bun public se degradează, este responsabilitatea administrației. Altfel vorbim despre dispreț față de banii publici, resursele publice și de cetățean, în final. Bunurile publice sunt în administrarea unor instituții publice. Acele instituții răspund dacă acele bunuri se degradează, se pierd sau sunt distruse".

În privinţa actelor de vandalism, Primăria Capitalei ar fi iniţiat o procedură de constatare oficială, cu participarea unui executor judecătoresc.