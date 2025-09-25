Spitalul vechi de 100 de ani de la Găneşti, județul Galaţi, a fost transformat complet după o investiţie de peste 10 milioane de lei

Un spital vechi de 100 de ani a fost transformat complet cu bani europeni, după o investiţie de peste 10 milioane de lei. Unitatea medico-socială Găneşti, din județul Galaţi, a primit o nouă înfăţişare. Acum, pavilioanele istorice modernizate şi o clădire nouă oferă pacienţilor cu afecţiuni psihice grave condiţii la cele mai înalte standarde.

Cu o investiţie derulată de Consiliul Judeţean Galaţi, prin PNRR, trei pavilioane ale unităţii medico-sociale Găneşti au fost modernizate complet şi inaugurate. Potrivit președintelui CJ Galaţi, proiectul a fost gândit în primul rând pentr cei peste 120 de pacienţi.

"Din păcate, unele condiţii de aici nu erau tocmai cele decente şi umane pentru pacienţii cu boli neuro-psihice. Am reabilitat 3 pavilioane pentru încă 150 şi ceva de bolnavi cu probleme neuro-psihice. O investiţie cu fonduri europene, prin PNRR. 6 milioane de lei am luat din fonduri europene şi peste 5 milioane de lei am pus din bugetul CJ. este o investiţie de suflet şi mă bucur de fiecare dată când pot şi putem face ceva pentru oameni", a afirmat Costel Fotea, președintele CJ Galaţi.

Cele 3 pavilioane, construite în urmă cu peste un secol şi cu o suprafaţă de 1047 metri pătraţi, au fost reabilitate integral. Lucrările au inclus refacerea fundaţiilor şi a structurilor de rezistenţă, reabilitare termică completă, înlocuirea tuturor instalaţiilor, dotarea cu sisteme moderne de climatizare şi iluminat, dar şi mobilier nou.

Unitatea medico-socială Găneşti este singura unitate medico-socială din ţară care îndeplineşte toate standardele de calitate pentru a oferi servicii de calitate pentru bolnavii neuro-psihici.