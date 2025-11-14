Suspiciuni de crimă la Bacău: Cadavrul unei tinere a fost găsit lângă o cale ferată din oraș, cu urme de tăieturi și lovituri

Publicat la 11:20 14 Noi 2025 Modificat la 11:29 14 Noi 2025

O tânără a fost găsită moartă, lângă o sină de cale ferată din Bacău, 14 noiembrie 2024. Sursa foto: Antena 3 CNN

O femeie de aproximativ 30 de ani a fost găsită moartă, joi dimineață, lângă o șină de cale ferată din Bacău, iar polițiștii și criminaliștii efectuează în aceste momente primele cercetări.

Cadavrul tinerei a fost găsit în jurul orei 8:30, în apropierea căii ferate din zona Aleii Metalurgiei, în municipiul Bacău. La fața locului au ajuns imediat polițiștii și echipele de criminaliști, care analizează zona și încearcă să stabilească ce s-a întâmplat.

Potrivit primelor informații obținute de Antena 3 CNN, cadavrul prezintă mai multe tăieturi și lovituri, iar martorii susțin că femeia ar fi fost înjunghiată. Unul dintre aceștia susține că, aseară, în jurul orei 21.00, în zonă, ar fi auzit o femeie care „striga că o omoară”.

Deocamdată, anchetatorii nu au confirmat natura exactă a leziunilor și nici dacă este vorba despre o crimă, însă nu exclud varianta unei fapte violente.

Identitatea victimei nu a fost încă stabilită, iar autorul – dacă va fi confirmată o infracțiune – este în continuare căutat de poliție.

Zona rămâne izolată până la finalizarea cercetărilor.