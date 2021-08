Taximetrist bătut cu sălbăticie de şoferul băut care l-a accidentat: "Pe holurile spitalului, cu cătuşele la mâini striga că mă omoară"

Au intervenit jandarmii ca să-l imobilizeze pe scandalagiu. L-au încătuşat şi l-au condus la Spitalul de Urgenţă pentru prelevarea de probe biologice. Poliţiştii îl cercetează acum pe agresor pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului.

Vă avertizăm că urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Rănit într-un accident rutier, el a fost luat la bătaie chiar de şoferul care provocase accidentul. Acesta era băut şi l-a amenintat cu moartea pe taximetrist. Agresorul nu s-a calmat nici când la faţa locului au ajuns ambulanţele.

A devenit recalcitrant şi cu medicii şi asistenţii sosiţi să acorde primul ajutor. Aşa că a fost nevoie de intervenţia jandarmilor pentru calmarea spiritelor.

Totul s-a întâmplat în data de 16 august, la ora 5 dimineaţa. Taximetristul lăsase un client într-o benzinarie din oraş şi se pregătea să plece la o altă comandă.

Răăit şi plin de sânge, taximetristul a ieşit din maşină pentru a cere ajutor. Şoferul care provocase accidentul a început să-l injure, să-l ameninţe şi să-l lovească de mai multe ori.

Taximetristul s-a speriat şi s-a ascuns într-un bloc aflat vizavi de benzinărie

Şoferul nu s-a liniştit nici când cand echipajele de ambulanţă au sosit la faţa locului.

Jandarmii l-au încătuşat pe bărbat şi l-au condus la Spitalul de Urgenţă pentru prelevarea de probe biologice.

"Am luat picioarele după ambreiaj şi m-am trezit cu o maşină sărind peste bordură, peste gardul viu, lovindu-mă frontal. Am încercat să solicit ajutor. În momentul în care l-am auzit că aduce cuţitul, am fugit în scara blocului ajutat de nişte locatari din acest bloc. Am fost clătit pe faţă, pe cap şi am stat acolo până în momentul în care am auzit girofarurile. Cei doi dădeau cu picioarele şi ameninţau şi urlau că mă omoară. Cei doi voiau dădeau cu picioarele şi ameninţau şi urlau că mă omoară, voiau să intre în salvare, trăgeau de uşi, au agresat şi personalul medical, Cei doi dădeau cu picioarele şi ameninţau şi urlau că mă omoară. Cei doi voiau dădeau cu picioarele şi ameninţau şi urlau că mă omoară, voiau să intre în salvare, trăgeau de uşi, au agresat şi personalul medical, inclusiv pe holurile spitalului, cu cătuşele la mâni striga că mă omoară", a spus taximetristul agresat.