Sute de tineri din Cluj au donat sânge pentru a primi abonament la Festivalul Untold sau Neversea

Încă de la primele ore ale dimineţii, sute de tineri din Cluj au stat la coadă, la una dintre caravanele de recoltare.

Aceştia au donat sânge, în schimbul unui abonament care le va asigura locul la Untold sau Neversea.

Coada a fost atât de mare în prima zi, încât nu toată lumea a apucat să doneze.

Cei care nu au reuşit, pot dona la centrele fixe din fiecare oraş. Mai mult, caravana de donare se va plimba prin 12 oraşe ale României.

"E cea mai longevivă campanie de donare de sânge din România. Am început în 2015 şi am continuat în fiecare an, chiar şi în anii în care pandemia nu ne-a permis să organizăm festivalurile. Campania din acest an este una specială, mărim miza pentru cei care vin şi donează la caravana mobilă, iar în acest an, toţi cei care donează în caravana mobilă, în cele 12 oraşe în care vom fi prezenţi în acest an, vor primi automat un abonament, cu acces pentru patru zile", a declarat Edy Chereji, organizator Untold-Neversea, în exclusivitate pentru Antena 3.

Campania a ajuns deja la a 7-a etapă.

A început ca răspuns la nevoia de sânge din spitalele din România. Anual, este nevoie de peste 500.000 de unităţi de sânge pentru salvarea de vieţi omeneşti