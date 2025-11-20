Trafic închis mai multe zile pe DN 1, pentru lucrări, de luni. Pe ce sector de drum se oprește circulația și rutele ocolitoare

Modificat la 11:40 20 Noi 2025

Publicat la 11:40 20 Noi 2025

<1 minut de citit Publicat la 11:40 20 Noi 2025 Modificat la 11:40 20 Noi 2025

Drumul Național 1. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Traficul rutier va fi închis pe o secțiune din DN 1, începând de luni, 24 noiembrie, ora 10:00, pentru lucrări de refacere a infrastructurii trecerii la nivel cu calea ferată.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Consiliul Judeţean (CJ) Prahova, măsura de închidere a circulaţiei rutiere în zona km 69+925 (Movila Vulpii) va fi valabilă până la data de 27 noiembrie, ora 12:00.

În acest interval, traficul va fi deviat pe rute alternative, diferenţiate în funcţie de tonaj, astfel:

* autovehicule sub 3,5 tone

- DN 1 - DN72 - DJ 144 Centura Ploieşti - Stoeneşti - Ariceştii Rahtivani - Floreşti - revenire DN1.

- DN 1 - DJ 155 - DJ 102 - DJ 100F Găgeni - Ţintea - Băicoi - revenire DN1.

* autovehicule peste 3,5 tone (trafic greu)

DN 1A: Ploieşti - Văleni - Cheia - Braşov

Pe durata lucrărilor, accesul riveranilor şi al proprietarilor de terenuri va fi permis pe sectorul închis, conform semnalizării temporare, precizează CJ.

Circulaţia va fi reluată în condiţii de siguranţă după verificările instituţiilor abilitate la finalul perioadei de restricţii.