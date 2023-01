Un traficant de droguri din Bârlad a evadat din propria casă şi a ameninţat oamenii pe stradă cu un cuţit

Un traficant de droguri, din Bârlad, aflat în arest la domiciliu, a ieșit pe stradă înarmat cu un cuțit și a început să amenințe trecătorii. Oamenii au sunat disperați la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor.

Sursa foto: Hepta

Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru evadare, dar și pentru tulburarea liniștii publice.

"A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Totodată, întrucât prezumtivul autor se află sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare", potrivit IPJ Vaslui.

"A fost provocat , doi băieți, care erau în mașină, au coborât şi au zis: hai peste el și-l omorâm în bătaie", a declarat un localnic.