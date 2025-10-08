Tragedie evitată în ultima clipă într-o parcare din Slatina, unde patru mașini au luat foc: Șoferul a fugit când a simțit miros de fum

<1 minut de citit Publicat la 11:30 08 Oct 2025 Modificat la 11:30 08 Oct 2025

Patru mașini au luat foc într-o parcare din Slatina. FOTO: Captura video/ Youtube/ News Flux

Două autoturisme au ars ca o torță miercuri dimineața, într-o parcare din municipiul Slatina. Focul s-a extins și la alte două autoturisme, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt, citați de stirideolt.ro.

Deși nu au fost înregistrate victime, șoferul primului autoturism care a ars a fost surprins de flăcări în timp ce se afla în mașină. Acesta a reușit să coboare la timp pentru a se salva.

La locul incendiului au intervenit pompierii de la Detașamentul Slatina, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD.

O zi liniștită pe strada Aleea Gladiolelor, din municipiul Slatina, s-a transformat într-un moment de panică, după ce un incendiu a izbucnit la un autoturism și s-a propagat la un alt autotuvehicul parcat.

“Autoturismul la care s-au produs incendiul era parcat, iar șoferul a observat fum, s-a evacuat și a anunțat evenimentul la Numărul Unic – 112.

La sosirea echipajelor, un autoturism ardea generalizat, iar cel de-al doilea în proporție de aproximativ 70 la sută”, a precizat ISU Olt.

Din cauza temperaturii degajate de incendiu, alte două autoturisme parcate au fost avariate ușor, fiind afectate elementele din plastic.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.