„Tramvaiul corporatiştilor” a trecut probele pe linia 5 din nordul Bucureștiului. Când revine în circulație pentru călători

Publicat la 16:19 28 Noi 2025

Tramvaiul 5 a trecut probele pe linia modernizată, 28 noiembrie 2025. Sursa foto: Facebook/ Societatea de Transport București

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat când vor circula din nou tramvaiele pe linia 5 din nordul Bucureștiului.

"„Tramvaiul corporatiştilor” intră în probe pe linia 5. Tramvaiul 5 revine în nordul Capitalei, pe şine modernizate, cu vehicule noi, mai silenţioase şi mai confortabile. Pentru zeci de mii de bucureşteni care fac naveta spre birourile din nord, linia 5 devine o alternativă reală la maşina personală. Din decembrie repunem tramvaiele în mişcare pe linia 5", a scris edilul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

În octombrie 2023 a fost desemnat câştigătorul licitaţiei pentru reabilitarea liniei 5 de tramvai.

„Investiţia constă în reabilitarea sistemului rutier pe str. Barbu Văcărescu şi str. Căpitan Av. Alexandru Şerbănescu, de la Şoseaua Ştefan cel Mare la Podul Băneasa. Lucrările presupun modernizarea substaţiei Nordului, a reţelelor edilitare, de semaforizare, proiectarea sistemului de iluminat public, precum şi asistenţă tehnică din partea proiectantului”, informa la acea vreme fostul primar general, Nicuşor Dan.

„Tramvaiul 5 a trecut cu succes de probe”

„Tramvaiul 5 a trecut cu succes de probe și se pregătește să revină în circulație”, a transmis vineri STB.

„Probele tehnice pentru linia 5 de tramvai, de pe strada Barbu Văcărescu și strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, au avut loc astăzi și s-au încheiat cu succes, marcând ultimul pas înaintea redeschiderii circulației. Testele au vizat funcționarea căii de rulare, a rețelei de contact, alimentarea electrică și noua infrastructură a peroanelor.

Echipele tehnice ale constructorului, alături de specialiști ai STB și ai TPBI au fost prezenți la fața locului, confirmând că toate sistemele au funcționat conform parametrilor. Potrivit municipalității, data reluării circulației tramvaielor va fi comunicată ulterior în mod public.

Modernizarea liniei a inclus refacerea completă a căii de rulare, înlocuirea integrală a rețelei de contact, a peroanelor și a substației electrice de tracțiune Nordului.

Linia 5 – una dintre cele mai importante rute pentru zona de nord a orașului – va restabili o legătură rapidă între Băneasa, zona de birouri din Barbu Văcărescu și centrul Capitalei.”, a mai precizat Societatea de Transport București.