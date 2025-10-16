Trei tineri au fost săltaţi de mascaţi după ce s-au filmat cu pistoale şi bâte în maşină şi au postat imaginile pe TikTok

Trei tineri au fost săltaţi de mascaţi după ce s-au filmat cu pistoale şi bâte în maşină şi au postat imaginile pe TikTok. Sursa foto: Hepta

Trei tineri din Vișeul de Sus, județul Maramureș, sunt urmăriţi penal acum, după ce s-au lăudat pe rețelele sociale cu armele pe care le deţin. Bărbaţii au postat pe TikTok un filmuleț din maşină, în care își etalau arsenalul: două pistoale şi o bâtă de baseball, informează Antena 3 CNN.

Mascaţii au făcut mai multe percheziţii în urma apariției imaginilor în spațiul public, iar tinerii în cauză au ajuns în faţa legii.

Au fost percheziții de amploare şi în Timiş

Oamenii legii au efectuat percheziţii de amploare şi miercuri dimineaţă, în Timiş. Un bărbat care a urmărit internaţional pentru furt de aparatură electronică, în Franţa, a fost prins la Lugoj, iar un alt suspect este căutat în continuare de poliţişti. Cei doi sunt bănuiţi că ar face parte dintr-o rețea implicată în aceste furturi de electronice.

Mascaţii au descins la mai multe adrese. Poliţiştii din Lugoj au decins la 4 adrese din oraşul Buziaș pentru pune în plicare un mandat internaţional de arestare emis de autoritățile din Franţa pe numele a doi bărbaţi.

Un suspect a fost găsit. Anchetatorii vorbesc de o rețea care se ocupa de furturi electronice. Aparatura era vândută pe piaţa neagră din România.

Oamenii legii n-au reuşit încă să-l găsească şi pe al doilea individ implicat în aceste furturi. Bărbatul găsit va fi ridicat, apoi se va proceda la efectuarea mandatului de extrădare, pentru ca el să ajungă în faţa autorităților din Franţa, ca să dea explicaţii cu privire la acuzațiile ce i se aduc.