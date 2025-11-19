Bătaie cu bastoane telescopice şi spray lacrimogen în sediul Înmatriculări şi Permise Ilfov

2 minute de citit Publicat la 15:16 19 Noi 2025 Modificat la 15:24 19 Noi 2025

Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire și port de obiecte periculoase / Sursa foto: Poliția Română

Un conflict violent a izbucnit miercuri într-o instituție publică din Ilfov.

Trei bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani s-au luat la bătaie. Doi dintre ei au folosit un baston telescopic și spray lacrimogen, iar al treilea avea asupra lui un obiect contondent interzis. Angajații instituției au intervenit pentru a-i imobiliza până la sosirea polițiștilor, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Potrivit sursei citate, cei trei au fost amendați, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire și port de obiecte periculoase.

„La data de 19 noiembrie 2025, polițiștii Secției 6 Poliție au fost sesizați cu privire la producerea unui conflict spontan în incinta unei instituții publice din Sectorul 2.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au depistat persoanele implicate, respectiv trei bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani.

Din primele verificări a rezultat că, în interiorul sediului Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări - în zona Serviciului Public Comunitat Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov, doi dintre bărbați ar fi avut un conflict fizic, în timpul căruia ar fi utilizat obiecte contondente, inclusiv un baston telescopic, precum și spray iritant-lacrimogen.

De asemenea, cel de-al treilea bărbat a fost depistat având asupra sa un obiect contondent, a cărui port sau folosire este interzisă în spațiul public.

Personalul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări a intervenit prompt pentru a aplana conflictul și pentru a asigura protecția celorlalte persoane aflate în incintă, imobilizând bărbații până la sosirea echipelor Secției 6 Poliție.

Toate cele trei persoane au fost identificate, iar polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale conform Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Totodată, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „lovire sau alte violențe” și „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, cauza fiind instrumentată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Menționăm că nicio persoană implicată nu a dorit să depună plângere penală”, a transmis DGPMB.

Recomandări pentru cetățeni

În aceste condiții, autoritățile locale au făcut câteva recomandări pentru cetățeni:

Evitați implicarea în conflicte și apelați imediat la 112 când observați situații tensionate sau potențial violente;

Nu purtați și nu utilizați obiecte periculoase în spațiul public - portul acestora este sancționat contravențional sau chiar penal;

Respectați indicațiile personalului instituțiilor publice și ale polițiștilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

În cazul în care deveniți martori ai unui incident, mențineți o distanță de siguranță și nu interveniți decât dacă nu vă puneți viața în pericol.

„Poliția Capitalei reafirmă angajamentul de a acționa prompt pentru menținerea ordinii publice și protejarea cetățenilor”, a mai transmis DGPMB.