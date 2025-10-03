Un autobuz care transporta muncitori, la Brăila, a luat foc. Care este starea medicală a călătorilor. Sursa foto: captură video

Un autobuz care transporta muncitori a fost cuprins de flăcări, vineri dimineaţă, pe Şoseaua Vizirului din municipiul Brăila, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. În urma incidentului nu s-au înregistrat victime. Călătorii s-au autoevacuat, astfel că nu există răniţi.

Incendiul s-a manifestat generalizat, iar la faţa locului au intervenit patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Traficul rutier este blocat pe un sens de circulaţie, pompierii acţionând pentru lichidarea incendiului.

Autobuzul era destinat transportului muncitorilor şi nu circula pe o linie regulată de călători. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită, conform Agerpres.

