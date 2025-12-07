Un autocar cu 71 de oameni s-a tamponat cu un autoturism, la Sinaia. Mai mulţi oameni primesc îngrijiri medicale

Un autocar cu 71 de persoane la bord s-a tamponat cu un autoturism, la Sinaia. Sursa foto: Grup info trafic / Facebook

Un autocar în care se aflau 71 de persoane a fost implicat, duminică, într-un accident rutier produs la Sinaia, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. Autocarul s-a tamponat cu un autoturism în care erau patru oameni. Autorităţile susţin că 5 persoane primesc îngrijiri medicale la faţa locului, dar că "nu sunt probleme deosebite".

"Este asistat la faţa locului un ocupant de la bordul autoturismului şi alţi 4 ocupanţi din autocar, care au suferit atacuri de panică. Nu sunt probleme deosebite", au transmis reprezentanţii ISU Prahova, conform Agerpres.

Accidentul s-a produs pe drumul naţional DN 1, pe sensul de mers Braşov către Bucureşti, iar traficul în zonă este restricţionat.

"Echipajele de poliţie se află la faţa locului pentru dirijarea traficului astfel încât circulaţia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă", informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

La faţa locului au fost trimise imediat doua autospeciale de stingere, alte două ambulanțe SMURD și trei ambulante din partea Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova. Din fericire, potrivit ISU Prahova este vorba despre o tamponare. La fata locului primesc îngrijiri un pasager din masşiaă şi alţi 4 ocupanți din autocar, dar care au suferit doar atacuri de panică.

Polițiștii fac cercetări la fața locului pentru a stabili exact cauzele accidentului.