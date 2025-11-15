Un avion ușor a pierdut o roată în zbor, imediat după decolare, și a aterizat forțat, în Neamț

1 minut de citit Publicat la 16:14 15 Noi 2025 Modificat la 16:16 15 Noi 2025

Avionul a efectuat o aterizare forțată după ce și-a pierdut o roată în zbor. Sursă foto: imagini amator

Un avion ușor a aterizat forțat, sâmbătă, după ce și-a pierdut o roată la scurt timp după decolare, în județul Neamț, transmite corespondentul Antena 3 CNN.

Incidentul s-a petrecut în zona aerodromului din localitatea Timișești.

Primele informații arată că aparatul a pierdut în zbor roata din spate.

Trenul de aterizare al acestui tip de aparat are trei roți.

Ulterior incidentului, aparatul a reușit să efectueze o aterizare de urgență.

O imagine de la fața locului arată avionul la sol, cu trenul de aterizare avariat și un pompier aflat lângă aparat.

Pilotul nu a fost rănit în urma incidentului.

Comunicatul autorităților: Pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale

"În această după-amiază, în jurul orei 14:15, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că pe aerodromul din localitatea Dumbrava (comuna Timișești), pe timpul unei manevre cu un avion ultraușor (doar cu pilot la bord) au apărut defecțiuni la roata din spate.

Avionul era în aer și pilotul a reușit să aterizeze fără incidente majore.

El nu a necesitat îngrijiri medicale.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț (o ambulanță de stingere și o ambulanță SMURD), SAJ și IPJ.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor", se spune într-un comunicat al autorităților locale cu privire la incident.