Un băiat de 14 ani a ajuns la spital, după ce a fost bătut de un adolescent cu un an mai mare într-o comună din Bistrița-Năsăud

Băiatul a fost internat la la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Bistriţa. Sursa foto: Facebook/ SJU Bistrița

Un băiat de 14 ani din comuna bistriţeană Leşu a fost internat în spital după ce a fost agresat pe stradă de un adolescent cu un an mai mare decât el, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, potrivit Agerpres.

Incidentul s-a produs vineri seara, iar poliţiştii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.

„La data de 23 ianuarie 2026, poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Sângeorz-Băi au fost sesizaţi cu privire la comiterea unei agresiuni. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că, pe fondul unor neînţelegeri avute, un minor de 15 ani din Leşu l-ar fi agresat pe un alt minor de 14 ani, din aceeaşi localitate.

În urma agresiunii, minorului de 14 ani i-au fost acordate îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe", precizează informarea transmis luni de reprezentanţii IPJ Bistriţa-Năsăud.

A fost externat, dar a doua zi a ajuns din nou la spital

Băiatul lovit a ajuns vineri seara, după ora 22:00, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Bistriţa şi, după tratamentul primit în unitatea de urgenţe, a fost externat.

A doua zi, însă, a ajuns din nou la spital, cu dureri şi vărsături, iar medicii au decis să îl interneze.

„La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa a fost adus în data de 23 ianuarie un minor în vârstă de 14 ani prezentând contuzii şi excoriaţii despre care a afirmat că au fost produse prin agresiune fizică. Pacientul a fost investigat clinic şi paraclinic şi, după tratamentul şi îngrijirile acordate la UPU-SMURD, a fost externat cu recomandări medicale.

În data de 24 ianuarie, acesta s-a prezentat din nou la spital, acuzând dureri şi vărsături. După investigaţiile din Urgenţă, minorul a rămas internat la Secţia Pediatrie pentru investigaţii medicale suplimentare, starea sa de sănătate fiind stabilă”, a precizat purtătorul de cuvânt al unităţii spitaliceşti, Camelia Strungari.