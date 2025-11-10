Un bărbat a fost împușcat în curtea fostei partenere, la Galați, după ce a încălcat ordinul de protecție. A sărit cu sabia la polițiști

20:20 10 Noi 2025

Suspectul împușcat de polițiști a fost preluat de un echipaj medical. Foto: imagini amator

Un incident soldat cu împușcarea unui bărbat de către polițiștii chemați la domiciliul unei femei a avut loc luni, în localitatea Tălpici din județul Galați, anunță surse Antena 3 CNN.

Potrivit primelor informații, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Tecuci s-au deplasat pentru verificări la domiciliu unei femei, victimă într-un dosar de violență în familie.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că în curtea locuinței femeii se afla fostul concubin al acesteia, față de care fusese emis un ordin de protecție.

Individul avea asupra sa o sabie și, potrivit surselor polițienești, s-a manifestat agresiv, încercând să lovească un agent.

Polițiștii l-au împușcat în picioare pe suspectul agresiv

Drept urmare, polițiștii au executat mai multe focuri de armă, atât în plan vertical, cât și în direcția agresorului.

Acesta din urmă a fost rănit în zona membrelor inferioare.

Ulterior, el a fost imobilizat și preluat în stare de conștiență de un echipaj medical.

Autoritățile continuă cercetările în acest caz.

Incidentul vine la scurt timp după crima din Teleorman, unde o femeie de 25 de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul său partener.

Ulterior, presa a arătat că tatăl femeii ucise a fost amendat de patru ori de polițiști, anterior crimei, după ce a reclamat că fostul concubin încalcă ordinul de protecție.