Un bărbat a murit împuşcat cu o armă de vânătoare, într-o parcare din judeţul Satu Mare. Victima ar fi mers la vânătoare de cerbi

Polițiștii din cadrul IPJ Satu Mare au fost sesizați, în noaptea de joi spre vineri, că un bărbat ar fi fost împușcat accidental. Sursa foto: Facebook/Poliţia Română

Polițiștii din cadrul IPJ Satu Mare au fost sesizați, în noaptea de joi spre vineri, că un bărbat ar fi fost împușcat accidental, în timp ce se afla într-un autoturism, în parcarea unei pensiuni din localitatea Călinești-Oaș.

Un bărbat de 29 de ani, din localitatea Drăgușeni, în timp ce se afla în autoturism, ar fi manipulat o armă de vânătoare care se afla în autoturism, moment în care aceasta s-ar fi declanșat accidental și l-ar fi împușcat pe un bărbat de 40 de ani, din localitatea Gherța Mică, în zona gâtului, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului, provocându-i decesul.

Din informațiile celor de la presasm.ro, un bărbat, care ar fi avut în autoturism o armă de vânătoare, a scos-o pentru a o arăta prietenilor.

Ar fi mers la vânătoare de cerbi

Se pare că arma ar fi avut patul crăpat, iar un alt bărbat ar fi cerut-o pentru a o verifica, în vederea reparării. Se presupune că arma ar fi fost încărcată, iar în urma manevrării inadecvate, aceasta ar fi percutat, iar glonțul/alicele au lovit victima în gât, producându-o rană mortală, incompatibilă cu viața.

Se presupune că atât cel care a executat - aparent accidental - focul cât și victima s-ar fi îndreptat spre un fond de vânătoare, la o partidă autorizată la cerb. Cei doi ar fi vânători pasionați, cu acte în regulă, mai susţine sursa amintită.