Un bărbat care traversa calea ferată cu o bicicletă a fost lovit mortal de tren, în județul Vaslui

<1 minut de citit Publicat la 08:53 30 Noi 2025 Modificat la 08:53 30 Noi 2025

Un bărbat care traversa calea ferată cu o bicicletă a fost lovit mortal de tren, în județul Vaslui. Foto: Hepta

Un bărbat care traversa calea ferată cu o bicicletă a fost lovit mortal de tren, sâmbătă seară, în județul Vaslui, în apropierea gării din localitatea Banca. Victima a fost găsită între șinele de cale ferată, fără semne vitale și cu leziuni traumatice incompatibile cu viața la nivelul capului, conform Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

Accidentul feroviar a avut loc sâmbătă seară în apropierea gării din localitatea Banca, din judeţul Vaslui.

Mecanicul de tren a sunat la 112

Un tren care circula de la Tecuci către Iași a lovit un cetățean care se pare că traversa calea ferată cu o bicicletă. În urma apelului efectuat la 112 de șeful de tren, la caz a fost trimisă o ambulanță SAJ C2 din substația Bârlad.

Victima a fost găsită între șinele de cale ferată, fără semne vitale și cu leziuni traumatice incompatibile cu viața la nivelul capului.

Medicul de pe ambulanță a declarat decesul iar cazul a fost preluat de poliție pentru a afla circumstanțele producerii accidentului.