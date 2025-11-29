Un bărbat de 63 de ani a murit după un incendiu izbucnit în apartamentul său, în Brăila. Care a fost sursa focului

Un bărbat de 63 de ani a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce apartamentul său dintr-un bloc din Brăila a luat foc. Sursa incendiului a fost o lumânare lăsată nesupravegheată. Ceilalți locatari din imobil s-au autoevacuat, informează ISU Brăila.

Detașamentul 1 de pompieri Brăila a intervenit cu trei autospeciale și cu o ambulanță SMURD pentru limitarea și lichidarea unui incendiu dintr-un apartament din Cartierul Radu Negru, municipiul Brăila.

Bărbatul a murit la spital

În apartament a fost găsit proprietarul, în vârstă de 63 ani, în stare inconștientă - intoxicat cu fum. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, și a fost transportat la unitatea de primiri Urgență a Spitalului Clinic de Urgență Județean Brăila. Cu toate eforturile personalului medical, în jurul orei 05.00, bărbatul a fost declarat decedat.

Opt locatari din blocul unde s-a produs incendiul s-au autoevacuat, iar două persoane au fost evacuate de echipajele inspectoratului.

Cu tehnica din dotare a fost evacuat fumul din scara blocului. Au ars bunurile din sufragerie și s-au degradat pereții apartamentului.

Cei de la ISU Brăila mai informează că, în incendiu, au murit şi câinii proprietarului.