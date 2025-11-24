Un bărbat și-a omorât în bătaie partenera, după ce s-a îmbătat, în comuna Voineasa din Olt

O femeie de 49 de ani, din comuna Voineasa, a fost găsită moartă în locuinţă, cu urme de violenţă pe corp, în urma investigaţiilor poliţiştii stabilind că a fost ucisă în bătaie de concubinul său, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.

Poliţiştii au fost sesizaţi despre incident duminică, prin apel la 112, menţionându-se că o femeie din comuna Voineasa a fost găsită de concubin decedată, la domiciliul ei.

Pe corpul femeii au fost observate urme de violenţă, trupul acesteia fiind transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, pentru autopsie.

Cercetările au fost preluate Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.

Bărbatul a fost reţinut pentru omor şi violenţă în familie

„În urma investigaţiilor efectuate s-a stabilit că, pe fondul unui conflict intrafamilial generat de consumul de alcool, în seara zilei de 22 noiembrie a.c., victima ar fi fost agresată fizic de către concubinul acesteia, în vârstă de 45 de ani, cu care locuia”, a precizat IPJ Olt.

Bărbatul a fost reţinut pentru omor şi violenţă în familie şi va fi prezentat luni Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă.

Acesta este al doilea caz de omor în urma violenţei domestice înregistrat în anul 2025 în judeţul Olt, după ce, în luna februarie, o femeie de 54 de ani ar fi fost lovită de fiul ei, într-un solar din comuna Izbiceni.

În judeţul Olt în acest an, poliţiştii au fost solicitaţi să intervină la peste 1.900 de semnalări de posibile situaţii de violenţă domestică şi au înregistrat peste 400 de fapte de lovire şi alte violenţe.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.