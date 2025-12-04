Un bihorean care săpa un puț în curte a dat de o pungă de gaz. Familia a fost evacuată, se intervine de urgență

<1 minut de citit Publicat la 18:03 04 Dec 2025 Modificat la 18:05 04 Dec 2025

Un bihorean care săpa un puț în curte a dat de o pungă de gaz. Foto: DSU

Incident periculos, joi, într-o localitate din județul Bihor. O familie care săpa un puț a ajuns accidental la o pungă de gaz aflată la peste 120 de metri adâncime.

În urma apariției gazului, autoritățile din Bihor au convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a evalua situația și a decide măsurile necesare.

Zona a fost izolată pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, iar proprietarii casei au fost evacuați temporar. Animalele gospodăriei au fost duse la distanță, ca măsură suplimentară de siguranță.

Debitul de apă rezultat în urma forării a fost limitat și direcționat pentru colectare în râul Barcău, transmite DSU.

Potrivit sursei citate, forțele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor și ale Administrației Bazinale de Apă Crișuri se află în teren și monitorizează permanent evoluția parametrilor de siguranță.

Având în vedere specificul geologic al zonei, unde au fost înregistrate situații similare în ultimii ani, autoritățile solicită cetățenilor respectarea restricțiilor de acces, precum și efectuarea lucrărilor de forare sau săpături doar în baza avizelor emise de instituțiile competente și cu respectarea normelor legale în vigoare.