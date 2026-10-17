Un bolid de lux, de aproape 100.000 de euro şi căutat de autorităţile din Suedia, a fost găsit în Portul Constanţa de poliţişti

Un bolid de lux, de aproape 100.000 de euro şi căutat de autorităţile din Suedia, a fost găsit în Portul Constanţa de poliţişti. Sursa foto: politiadefrontiera.ro

Poliţiştii de frontieră au anunţat sâmbătă că au descoperit în Portul Constanţa un autoturism de lux în valoare de 70.000 de euro, care era căutat de autorităţile suedeze pentru confiscare. Potrivit oficialilor, bolidul de lux urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO şi ar fi trebuit să fie exportat în Georgia.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au declarat că descoperirea a avut loc vineri, după ce polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Constanța Sud – Agigea au verificat un ansamblu rutier condus de un cetățean uzbek. În urma controlului, aceștia au descoperit un autoturism transportat în semiremorcă.

"În urma verificării documentelor prezentate, precum și a seriei de șasiu, polițiștii de frontieră au descoperit că autoturismul era semnalat de autoritățile din Suedia ca bun căutat pentru confiscare.

Autoturismul, în valoare de 70.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare) pentru a fi exportat în Georgia", s-a transmis în comunicatul publicat pe site-ul instituţiei.

Mașina a fost pusă sub sechestru pentru efectuarea verificărilor suplimentare. Totodată, polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru tăinuire, infracțiune prevăzută la articolul 270, alineatul (1), din Codul Penal.



