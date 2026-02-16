Un britanic a vrut să intre în România cu patru lingouri de aur. Ce s-a întâmplat la Vama Albița

<1 minut de citit Publicat la 11:42 16 Feb 2026 Modificat la 11:42 16 Feb 2026

Un britanic a vrut să intre în România cu patru lingouri de aur. FOTO: Poliția de Frontieră

Un cetăţean britanic a fost prins de poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa cu patru lingouri de aur în greutate totală de 400 de grame, ascunse şi nedeclarate.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, bărbatul era pasager într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Chişinău-Cluj.



"În baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat şi în baza profilului de risc stabilit, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport şi persoanelor.

FOTO: Poliția de Frontieră

Astfel, echipa comună de control a descoperit asupra britanicului, ascunse şi nedeclarate, în vederea sustragerii de la controlul vamal, patru lingouri, cântărind 100 de grame fiecare, din metal galben, marcate ca fiind din aur.

Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii în vederea expertizării a bunurilor cu o valoare estimată la 278.000 de lei şi sancţionarea contravenţională a bărbatului cu amendă în valoare de 20.000 de lei", precizează comunicatul ITPF Iaşi.

Poliţiştii continuă cercetările, urmând să dispună măsurile legale.