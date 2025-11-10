Un cimitir din Sighișoara a luat-o la vale după ce un localnic și-a făcut o „canalizare suspendată” ilegală: Există morminte afectate

1 minut de citit Publicat la 17:31 10 Noi 2025 Modificat la 17:31 10 Noi 2025

Alunecare de teren într-un cimitir din Sighișoara. Sursa foto: Primăria Municipiului Sighișoara

Mai multe morminte din Cimitirul Multiconfesional de pe versantul Dealul Gării din Sighişoara au fost afectate de o alunecare de teren. O echipă specializată a fost desemnată pentru a stabili cauzele exacte care au provocat acest eveniment, după ce în zonă a fost descoperită canalizarea improvizată a unui imobil, potrivit Agerpres.

„În noaptea de sâmbătă spre duminică, pe strada Primăverii, situată pe versantul Dealului Gării, a avut loc o alunecare de teren care a afectat câteva morminte din Cimitirul multiconfesional. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Reprezentanţii Primăriei Municipiului Sighişoara şi echipajele ISU Mureş s-au deplasat imediat la faţa locului, iar zona este, în prezent, monitorizată. Din primele verificări a rezultat că, în apropiere, la o locuinţă, au fost executate lucrări fără autorizaţie, care au inclus recompartimentări, intervenţii la acoperiş şi o improvizaţie de tip 'canalizare suspendată', (...).

La finele anului trecut, Poliţia Locală Sighişoara a aplicat o sancţiune contravenţională, proprietarul imobilului a fost amendat şi s-a dispus sistarea lucrărilor. Organele de control abilitate vor stabili cauzele exacte ale alunecării de teren şi vor dispune măsurile de consolidare necesare", a declarat presei, luni, responsabilul pentru comunicare al Primăriei municipiului Sighişoara, Ioana Popa.

Potrivit acesteia, Primăria municipiului Sighişoara tratează cu maximă seriozitate această situaţie şi va colabora cu toate instituţiile implicate pentru a proteja zona afectată.