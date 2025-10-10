Un elev de 15 ani a bătut un profesor în clasă până l-a băgat în spital, la Târgoviște. Agresorul a fost prins de poliție

1 minut de citit Publicat la 15:03 10 Oct 2025 Modificat la 15:03 10 Oct 2025

Profesorul bătut a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital. Sursa foto: Getty Images

Un profesor din Târgoviște a fost bătut de un elev chiar în sala de clasă, iar dascălul a ajuns la spital, relatează corespondentul Antena 3 CNN.

"Incidentul s-a petrecut în urmă cu trei zile, în jurul prânzului, în cadrul unei unități de învățământ din Târgoviște.

Conform celor reconstituite de anchetatori, adolescentul de 15 ani a intrat la clasă, acolo unde se afla profesorul, un bărbat în vârstă de 72 de ani.

Minorul a început o altercație cu bărbatul de la catedră. După disputa verbală, elevul a sărit la bătaie și l-a lovit pe profesor.

Loviturile au fost destul de serioase, întrucât profesorul a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la spital.

Între timp, elevul a fost reținut în baza unei ordonanțe, pentru 24 de ore, și urma să fie prezentat vineri, în cursul zilei, magistraților, cu propunerea de arestare preventivă.

Ancheta autorităților continuă, pentru a stabili exact circumstanțele acestui grav incident", a relatat Cristi Georgescu, corespondent Antena 3 CNN.

Ce spune Poliția despre incidentul de la școala din Târgoviște

"La data de 9 octombrie a.c., în urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, un tânăr în vârstă de 15 ani a fost reținut pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore.

Acesta este cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unități de învățământ din municipiul Târgoviște, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfășura o oră de curs susținută de un profesor, în vârstă de 72 de ani, iar pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta.

Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Pe parcursul zilei de astăzi, 10 octombrie a.c., tânărul va fi prezentat magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz", se menționează în comunicatul autorităților.