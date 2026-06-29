Un elev din Târgu-Jiu a susținut prima probă scrisă de la Bac din salonul de spital, după o operație de apendicită

1 minut de citit Publicat la 16:41 29 Iun 2026 Modificat la 16:43 29 Iun 2026

Un licean din Târgu-Jiu a susținut proba la Limba română din salonul de spital, după o operație de apendicită. Sursa colaj foto: Facebook/Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Un elev din municipiul Târgu-Jiu a susținut proba scrisă la Limba și literatura română a Bacalaureatului din salonul de spital, după o operație de apendicită, au informat, luni, reprezentanții Spitalului Județean de Urgență (SJU), potrivit Agerpres. Aceştia au mai precizat că starea liceanului este bună după intervenţia chirurguicală.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a SJU Târgu-Jiu, Răzvan Coșoreci, absolvent al Colegiul Național "Ecaterina Teodoroiu" (CNET) Târgu Jiu, specializarea Matematică - Informatică, a fost supus de urgență unei investigații chirurgicale duminică.

"Examenul de Bacalaureat sau «testul maturității» a început cu o provocare neprevăzută de ordin medical pentru elevul Răzvan Coșoreci, absolvent al CNET Târgu Jiu. Adolescentul a fost supus de urgență unei investigații chirurgicale în cursul după-amiezii zilei de duminică, iar astăzi a susținut prima probă scrisă a examenului de bacalaureat de pe patul de spital", se menționează în postare.

Ulterior, s-a mai transmis: "Intervenția chirurgicală a fost efectuată cu succes de către medicul chirurg Sterie Adrian, Secția Chirurgie Generală II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, starea elevului fiind bună".

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj, conducerea spitalului, cât și personalul medical al Secției Chirurgie Generală II s-au mobilizat pentru a-i asigura elevului toate condițiile prevăzute de metodologie.

Astfel, salonul de spital a fost transformat temporar în sală de examen, iar supravegherea audio-video a fost instalată conform legii.

Comisia de examen din centrul de examinare al CNET Târgu-Jiu s-a deplasat la unitatea medicală pentru ca examenul să se desfășoare conform legii.

Întreaga procedură s-a desfășurat în condiții optime și fără niciun fel de incidente.

Având în vedere perioada necesară pentru recuperarea postoperatorie, este foarte probabil ca și a doua probă scrisă să fie susținută de elev în exact aceleași condiții, tot din incinta spitalului.

Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) - proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată să iabă loc marți, 30 iunie, a fost amânată o zi, din cauza codului roșu de temperaturi extreme în aproape toată țara. Astfel, examenul se va susține miercuri, 1 iulie, a anunțat Ministerul Educației.