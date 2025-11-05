Un învățător din Timiș a fost reținut de poliție după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani

Un învățător din Timiș a fost reținut de poliție după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani. Foto: Hepta

Un învăţător de 51 de ani din Lugoj a fost reţinut pentru 24 de ore, miercuri seara, pentru purtare abuzivă, după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani, potrivit Agerpres.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj au fost sesizaţi, prin plângere, de către două persoane cu privire la faptul că fiicele acestora, minore în vârstă de 10 ani, eleve la o unitate de învăţământ din Lugoj, ar fi fost agresate fizic în timpul orelor de curs de către învăţătorul lor, un bărbat de 51 de ani. Din verificările efectuate a rezultat că minorele ar fi fost lovite cu palma în zona feţei, pe fondul unor presupuse acte de indisciplină, arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru purtare abuzivă.

În urma probatoriului administrat, faţă de bărbat, s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore în arestul poliţiei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept.

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş, Aura Danielescu, a declarat, miercuri seara, că în urma incidentului care a avut loc într-o şcoală din Lugoj, care a dus la reţinerea unui învăţător pentru purtare agresivă faţă de două eleve, se impune luarea mai multor măsuri.

Până la această oră, informarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş despre situaţia menţionată a fost doar verbală.

"Având în vedere situaţia semnalată, care indică posibila săvârşire a unei fapte de natură a afecta integritatea fizică sau psihică a unui elev, se impune luarea următoarelor măsuri de către unitatea de învăţământ: sesizarea Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminare în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. Comisia are competenţa de a analiza şi cazurile de violenţă săvârşite asupra antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor de către membri ai personalului unităţii de învăţământ, în mediul şcolar. Sesizarea comisiei poate fi realizată de către directorul unităţii de învăţământ sau de către părintele elevului, în condiţiile legii", a arătat Aura Danielescu, într-o informare de presă, la solicitarea AGERPRES.

De asemenea, va urma declanşarea procedurii de cercetare disciplinară, în baza sesizării formulate de directorul unităţii de învăţământ sau de părintele elevului, întrucât fapta imputată este susceptibilă de a se încadra în categoria abaterilor disciplinare prevăzute de art. 209 alin. (2) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 198/2023 a învăţământului preuniversitar, respectiv: faptele de violenţă fizică şi/sau verbală îndreptate împotriva elevilor sau a colegilor; orice fapte ori atitudini care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor.

Mai pot fi aplicate măsuri complementare prevăzute de lege, care prevăd suspendarea activităţii didactice, cadrul didactic cercetat nu va desfăşura activităţi didactice directe cu beneficiarii primari ai educaţiei pe întreaga durată a cercetării disciplinare.

Unitatea de învăţământ va solicita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) întocmirea unui raport de specialitate cu privire la situaţia sesizată, în vederea fundamentării măsurilor administrative şi disciplinare ulterioare.

"Informarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş a fost, până la această oră, doar verbală. După parcurgerea etapelor procedurale prevăzute de lege, unitatea de învăţământ va transmite raportul comisiei, procesul-verbal al cercetării disciplinare şi concluziile măsurilor dispuse, pentru informare şi monitorizare, la nivelul ISJ Timiş", a precizat Aura Danielescu.