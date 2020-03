Un om de afaceri din județul Dâmbovița a dezinfectat toate străzile din comuna sa pe propria cheltuială

Bărbatul a spus că intenționează să facă acest lucru săptămânal.

Afaceristul George Duțu a mărturisit că a făcut acest gest din solidaritate și că a primit aprobarea primăriei din localitate.

Dezinfecția a fost făcută cu substanțe care fac parte din Registrul Național al Produselor Biocide, recomandate pentru acest tip de acțiune.

„Din solidaritate. Dacă nimeni nu ia atitudine în comună, am zis să fac eu. Am cumpărat dezinfectant, 2.000 de lei m-a costat. Cu frații mei, suntem 5 frați, și doi prieteni am făcut. Personal am fost cu tractorul. Am făcut cu ce utilaje avem. Nu a rămas stradă din comună pe care să nu o fi stropit”, a mai spus Duțu.

Bărbatul a spus că are de gând să dezinfecteze străzile comunei în fiecare duminică, atât timp cât va fi necesar.