Un pompier din Botoşani, erou chiar de ziua lui. Andrei Puiu a acordat primul ajutor unor femei spulberate pe trecerea de pietoni

Tânăra şoferiță a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Sursa colaj foto: Antena 3 CNN & Facebook/Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani - ISU Botosani

Aflat în timpul său liber, un pompier din Botoşani a devenit erou chiar de ziua lui onomastică, după ce a intervenit la un accident rutier. Plutonierul Andrei Puiu se îndrepta spre casă, iar când a observat mulţimea de oameni strânsă în jurul victimelor, el a tras imediat pe dreapta. Ajuns lângă cele două femei spulberate pe trecerea de pietoni de o şoferiţă de 19 ani, el le-a acordat primul ajutor. Plutonierul Andrei Puiu nu se află la prima experienţă de acest fel. În urmă cu doi ani, când era în afara turelor de muncă, el a salvat un bărbat după explozia unei anvelope, iar pentru fapta lui a primit "Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne". Atenţie urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Accidentul grav a avut loc duminică seara, pe strada Octav Onicescu din Botoşani, unde două femei au fost lovite de o maşină în timp ce traversau pe la o trecere de pietoni. În urma impactului, una dintre victime zăcea sub un autoturism parcat, iar cealaltă, întinsă pe asfalt – ambele erau inconştiente.

Femeile, de 77 și 76 de ani, au fost spulberate de un autoturism Opel Astra, condus de o tânără de 19 ani, care se îndrepta dinspre Bulevard spre Primăverii. Plutonierul Andrei Puiu se afla în drumul său spre casă, unde era aşteptat de prieteni şi familie ca să îi sărbătorească onomastica, însă, când a remarcat incidentul rutier, el a decis să oprească imediat maşina.

"Pompierul s-a apropiat de cele două victime, le-a verificat semnele vitale și le-a oferit primul ajutor. În același timp, a luat legătura cu colegii din dispeceratul integrat ISU – SAJ, dar și cu echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, care se îndreptau spre locul accidentului. Le-a transmis informații esențiale despre starea victimelor, tipul leziunilor și măsurile pe care le luase pentru a le ajuta", au scris colegii plutonierului Andrei Puiu într-o postare pe Facebook.

Calmul și experiența acumulată de tânărul pompier, dobândite în misiuni anterioare, au făcut diferența. El a ajutat cele două femei până la sosirea echipajelor medicale.

"Este povestea unui om care a ales să fie acolo când era nevoie, un gest simplu și curajos care a adus alinare și speranță.

Cei care îl cunosc pe plutonierul Andrei Puiu știu că nu este pentru prima dată când ajută semenii și în timpul liber. Cu doi ani în urmă, acesta a acordat primul-ajutor unui tânăr grav rănit după explozia unei anvelope, a sunat la 112 și a ajutat la mobilizarea donatorilor de sânge, salvând astfel viața victimei. Pentru aceste fapte, Andrei a primit «Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne»", au mai trasnmis oficialii de la ISU Botoşani pe pagina oficială de Facebook a instituţiei.

Andrei Puiu este angajat al ISU Botoșani din 2018, fiind absolvent al Școlii de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești. Desigur, el a participat la misiuni de stingere a incendiilor, intervenții în cazul accidentelor rutiere și alte situații de urgență.

Tânăra şoferiță, testată cu aparatul etilotest

Tânăra şoferiță a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Se pare că iIluminatul stradal nu era pornit în momentul impactului. Totodată, polițiștii au declanșat imediat o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.