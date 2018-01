Un primar din Timiș a mers la restaurant cu elicopterul. Cum explică edilul situația

Foto: lugojinfo.ro

Mai mulți locuitori din orașul timișean Lugoj au avut parte de o adevărată surpriză, în momentul în care au văzut un elicopter care a aterizat lângă un restaurant de lux.

Dumitru Pecora, primar PSD al localităţii Bârna, a fost cel care a coborât din elicopter, însoțit de o doamnă. Cei doi au mers să ia masa la restaurant împreună cu mai mulți prieteni. De asemenea, primarul era și cu un om de afaceri din Arad, Ovidiu Palcu.

Potrivit lugojinfo.ro, în timp ce aceștia se distrau, oamenii din zonă au mers să facă fotografii cu elicopterul.

„Avem o carieră de piatră pe care eu de câţiva ani mă zbat să o deschid. Omul a venit să o viziteze şi a ajuns acolo cu un elicopter. Mi-a plăcut şi am plecat şi eu cu elicopterul, apoi am fost la Lugoj, unde am luat masa. Este un om de afaceri din Oradea. Dar firma este în Arad”, a explicat primarul din Bârna pentru pressalert.ro.