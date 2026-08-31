Un proiectil din Al Doilea Război Mondial a fost găsit de câţiva muncitori, în Harghita. Pirotehniştii au intervenit imediat

Un proiectil din Al Doilea Război Mondial a fost găsit de câţiva muncitori, în Harghita. Foto: ISU (caracter ilustrativ)

Un proiectil perforant trasor de calibru 100 mm a fost descoperit, luni după-amiază, de muncitorii unui operator economic din municipiul Miercurea-Ciuc, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, potrivit Agerpres.

La faţa locului a intervenit, în cel mai scurt timp, echipa pirotehnică a ISU Harghita, care a ridicat, transportat şi depozitat elementul de muniţie în vederea distrugerii ulterioare.

Potrivit sursei citate, proiectilul datează, cel mai probabil, din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Recomandările ISU

ISU Harghita le recomandă cetăţenilor ca, în cazul în care descoperă obiecte metalice care seamănă cu elemente de muniţie neexplodată, să nu le mişte, să nu le desfacă, să nu le lovească, taie sau demonteze şi să nu le introducă în clădiri sau locuinţe.

De asemenea, pompierii avertizează că astfel de obiecte nu trebuie folosite pentru improvizarea unor unelte sau ornamente şi că nu trebuie folosit focul deschis în apropierea lor.