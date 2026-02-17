Un schelet uman a fost descoperit într-un apartament din Ploiești. Proprietara "dispăruse" în perioada pandemiei

1 minut de citit Publicat la 09:06 17 Feb 2026 Modificat la 09:06 17 Feb 2026

Autoritățile au intervenit după ce au fost alertate de unul din copiii proprietarei. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

O descoperire macabră a fost făcută de autorități și de vecini în apartamentul unui bloc din Ploiești.

Rămășițele unei femei de 68 de ani au fost găsite în locuință.

Vecinii spun că n-au mai văzut-o pe locatară din perioada pandemiei.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, unul dintre copiii femeii a alertat autoritățile.

Pompierii au spart ușa apartamentului situat la etajul 2, în zona de nord a orașului.

În interior, au găsit un schelet uman. Era tot ce mai rămăsese din proprietară.

Atenție, urmează informații cu posibil impact emoțional!

Administratorul blocului spune că femeia suferea de cancer și n-a mai fost văzută de 4-5 ani..

Administrator: Venea un domn să-i plătească întreținerea, dar a "dispărut" și el

"Nu am avut cu cine să discutăm, pentru că nu s-a interesat nimeni de doamna Dumitru de cel puțin cinci ani. Când am văzut-o ultima oară, cred că era în perioada pandemiei. De atunci, nu am mai văzut-o.

Singurul zvon care a apărut atunci a fost că ar fi bolnavă și că ar fi internat într-un centru de îngrijiri paliative. A fost o perioadă când dânsa era bolnavă la pat, iar un domn mai venea și mai plătea întreținerea. Dintr-o dată a dispărut și acel domn", a declarat Ovidiu Marcu, administratorul blocului.

Fără știrea vecinilor și rudelor, aparent femeia a murit singură în apartament.

Primele indicii arată că decesul ar fi survenit în urmă cu aproximativ patru ani.

Rămășițele femeii au fost ridicat de reprezentanții Serviciului de Medicina Legală.

Cercetările continuă în acest caz pentru a se stabili oficial cauza morții.