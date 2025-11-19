Un student din Brașov a făcut peste 320 de comenzi online, în doar două luni, pe banii unui unchi căruia îi furase datele de pe card

1 minut de citit Publicat la 13:42 19 Noi 2025 Modificat la 13:42 19 Noi 2025

Un student Brașov a cheltuit 46.000 de lei de pe cardul unchiului, după ce i-a luat acestuia datele de pe card. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un tânăr din Pitești care este student în Brașov a reușit să fure 46.000 de lei din contul unui unchi, după ce i-a luat acestuia datele de pe card și a făcut sute de comenzi online, în doar două luni.

Polițiștii din București, Argeș și Brașov, cu ajutorul jandarmilor din cadrul IJJ Brașov, au efectuat miercuri două percheziții domiciliare în județele Argeș și Brașov, într-un dosar privind comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare fără drept, ambele în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 12 ianuarie – 30 martie 2025, un tânăr de 20 de ani, originar din Pitești și student în Brașov, ar fi folosit fără drept datele cardului bancar aparținând unui bărbat de 75 de ani, rudă mai îndepărtată a acestuia (fratele bunicii sale). Deși nu a avut în posesie cardul fizic, tânărul ar fi intrat în mod ilegal în posesia datelor necesare pentru plăți online.

Cu aceste date, suspectul ar fi efectuat peste 320 de tranzacții, cu o valoare totală de aproximativ 46.000 de lei, pentru achiziționarea de bunuri și servicii din mediul online.

Studentul își comanda haine, mâncare și electronice de pe Temu, Zalando și Glovo

Conform surselor Antena 3 CNN, tranzacțiile au fost realizate pe mai multe platforme de e-commerce și servicii de livrări, printre care Temu, Zalando, Glovo, Uber și altele.

Din banii victimei, suspectul și-ar fi comandat:

articole vestimentare: hanorace, pantaloni, încălțăminte sport, ochelari de schi, mănuși;

electronice: televizor, tabletă;

componente și periferice PC: mouse, mousepad, tastatură, căști, placă video, SSD;

produse alimentare livrate la domiciliu.

Practic, tânărul ar fi utilizat constant datele cardului victimei pentru a-și cumpăra bunuri personale și mâncare, în timp ce se afla la Brașov.

În cursul dimineții, anchetatorii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în Argeș și Brașov, de unde au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru dosar.

Suspectul a fost depistat și urmează să fie condus la audieri, urmând ca procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București să dispună măsurile legale necesare.