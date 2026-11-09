Un tânăr de 21 de ani a fost omorât de tatăl vitreg în Caraş-Severin. Soția criminalului este în stare gravă

1 minut de citit Publicat la 09:53 09 Noi 2026 Modificat la 09:53 09 Noi 2026

Un tânăr de 21 de ani a fost omorât de tatăl vitreg în Caraş-Severin. Soția criminalului este în stare gravă. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Crimă şocantă, luni dimineaţa, într-o casă din oraşul Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin. Un tânăr de 21 de ani a fost omorât de tatăl vitreg, care l-a înjunghiat cu un cuţit. Ucigaşul a atacat-o şi pe soţia sa, care a suferit mai multe răni, iar acum se află în stare gravă la spital. Tot acolo a ajuns şi criminalul, care a încercat să îşi pună capăt zilelor după ce și-a atacat membrii familiei.

Locuitorii comunității din Oțelu Roșu sunt în stare de șoc, mărturisind că nu s-au mai confruntat cu o asemenea tragedie în orașul lor, unde astfel de scene violente sunt greu de imaginat. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

În vârstă de 40 de ani, un bărbat şi-a ucis fiul vitreg în urma unui conflit spontan care a apărut în zorii acestei zile. Mama băiatului a fost atacată şi ea cu un cuţit, iar medicii au transportat-o de urgenţă la spital. Conform primelor informaţii, starea sa este foarte gravă.

Criminalul a ajuns şi el pe mâinile medicilor, întrucât ar fi încercat să se sinucidă în urma atacului asupra soției și fiului vitreg. Polițiștii ajunși la fața locului au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

"În această dimineaţă, ora 04.38, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a fost sesizat prin apel 112 de o femeie din oraşul Oţelu Roşu că, în urma unui conflict spontan în locuinţă, soţul i-a atacat cu un cuţit pe ea şi pe fiul vitreg de 21 de ani. În urma agresiunii, tânărul de 21 de ani a decedat, iar femeia de 48 de ani a fost preluată de echipajul medical al Serviciului de Ambulanţă şi a fost transportată la spital", a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.

În prezent, agresorul se află în custodia Poliţiei, urmând a fi dispuse măsurile legale faţă de acesta.

"Până în prezent nu au mai fost alte sesizări în legătură cu persoanele implicate", au mai precizat reprezentanţii din cadrul IPJ Caraş-Severin.

Ancheta este desfăşurată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.