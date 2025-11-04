Un tânăr din Bucureşti s-a certat cu părinţii, apoi a dat foc apartamentului în care locuia cu aceştia. Poliţiştii l-au reţinut

Un tânăr de 19 ani din Sectorul 3 al Bucureștiului este acuzat că a incendiat apartamentul în care locuieşte cu părinţii, după o ceartă cu aceştia. Suspectul a părăsit imobilul, după ce ar fi dat foc intenționat mai multor obiecte de mobilier din apartament. A lăsat ușa întredeschisă și a spus în pericol locatarii și bunurile acestora. Bărbatul a fost prins şi reţinut pentru 24 de ore.

Polițiștii au transmis că s-au deplasat cu operativitate la fața locului şi au constatat că aspectele sesizate se confirmă, incendiul fiind în desfășurare, în interiorul unui apartament, situat la etajul inferior al unui bloc.

Prioritar pentru polițiști fiind salvarea eventualelor victime, aceștia au acționat prompt și s-au deplasat de îndată la apartamentul respectiv, apoi au intrat în locuința în care mai multe obiecte de mobilier ardeau cu flacără deschisă.

Poliţiştii n-au găsit pe nimeni în apartament

În acest context, simultan cu pătrunderea în imobilul în cauză, unde s-a constatat că nu se afla nicio persoană, alți polițiști au procedat la evacuarea locatarilor de la etajele superioare ale blocului, aceștia fiind scoși în condiții de siguranță.

De asemenea, la adresa indicată, s-au deplasat mai multe autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care au lichidat incendiul.

Din primele investigații efectuate de către polițiști, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un tânăr, în vârstă de 19 ani. În urma activităților specifice efectuate, tânărul a fost depistat, la scurt timp de la comiterea faptei, acesta fiind condus la audieri.

În baza probatoriului administrat în cauză, în sarcina bănuitului s-a reținut că, la data de 3 noiembrie 2025, în jurul orei 19.20, în urma unor divergențe verbale cu părinții săi, tânărul de 19 ani ar fi incendiat intenționat mai multe obiecte de mobilier din apartament, după care a părăsit locuința, lăsând ușa întredeschisă și punând în pericol locatarii și bunurile acestora.

În urma evenimentului, a fost afectat apartamentul în care a avut loc incendiul, fără să se extindă la imobilele din proximitate și fără a fi înregistrate victime. Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Secția 13 Poliție, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.