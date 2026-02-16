Un tânăr şofer, cu permisul anulat, nu a oprit la semnalul polițiștilor, apoi a lovit un excavator, o semiremorcă şi a rănit un nepalez

Accident auto în comuna Vulcana-Pandele, 16 februarie 2026. Sursa foto: Poliția Română

Un şofer în vârstă de 27 de ani nu a oprit la semnalul poliţiştilor, în comuna dâmboviţeană Vulcana-Pandele, în condiţiile în care avea permisul anulat şi conducea cu viteză. Cu oamenii legii pe urmele sale, acesta a intrat cu maşina într-un buldoexcavator, apoi într-o semiremorcă şi a rănit un cetăţean nepalez, potrivit Agerpres.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa a informat că, luni dimineaţă, poliţiştii din cadrul Formaţiunii Rutiere Pucioasa au depistat în trafic un autoturism care circula cu viteza de 89 km/h, pe raza localităţii Vulcana-Pandele, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

Poliţiştii au efectuat semnal regulamentar de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-şi deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia.

„Din informaţiile preliminare s-a constatat că, în timpul urmăririi, şoferul ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, ar fi intrat în coliziune cu un buldoexcavator, iar ulterior cu o semiremorcă staţionată în afara părţii carosabile şi ar fi acroşat un tânăr de 22 de ani, cetăţean nepalez”, precizează IPJ Dâmboviţa.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un tânăr, de 27 de ani, din comuna Şotânga.

În urma impactului, şoferul şi pietonul au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, un pasager, în vârstă de 19 ani, a primit îngrijiri medicale la faţa locului, refuzând transportul la unitatea medicală.