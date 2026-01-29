Unul dintre cei 3 fani care au supravieţuit accidentului din Timiş are coloana fracturată, iar ceilalţi 2 sunt transferaţi în Grecia

10 persoane erau în microbuzul negru care efectua o deplasare pe ruta Grecia-Franţa. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara a transmis, joi, care este starea de sănătate a celor trei tineri suporteri greci internaţi acolo, supravieţuitori ai accidentului rutier din judeţul Timiş, în urma căruia au murit 7 fani ai lui PAOK Salonic. Instituţia a precizat că echipa medicală a efectuat o reevaluare completă a pacienților, în perspectiva transferului acestora în Grecia.

"În cazul pacientului diagnosticat cu fractură de coloană cervicală, investigația RMN a evidențiat prezența unui edem semnificativ al măduvei spinării, în absența unor manifestări neurologice clinice (pareză sau paralizie).

Având în vedere riscul unei posibile deteriorări neurologice, echipa medicală a decis efectuarea unei intervenții chirurgicale de urgență, constând în decompresia măduvei spinării și stabilizarea coloanei cervicale, sub anestezie generală. Intervenția chirurgicală s-a desfășurat fără incidente.

În prezent, pacientul se află în perioada postoperatorie, este sedat, intubat și ventilat mecanic, cu funcții vitale stabile. Acesta beneficiază de monitorizare continuă și îngrijire medicală complexă, urmând a fi evaluat de o echipă multidisciplinară.

În aceste condiții, transferul acestui pacient nu va fi efectuat astăzi, decizia fiind luată exclusiv în interesul siguranței și stării sale de sănătate.

Ceilalți doi pacienți au fost reevaluți, se află în stare stabilă și la ora 10.00 au fost transferați spre Aeroportul Timișoara în vederea preluării de către un avion medical care îi va transporta în Grecia", a comunicat Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Surse: Șoferul mașinii cu suporteri PAOK avea droguri în sânge

Apar informații șocante în urma tragediei de luni, din județul Timiș, în care au murit șapte oameni, după ce un microbuz cu suporteri ai echipei PAOK Salonic s-a zdrobit de un TIR.

Surse apropiate investigației au declarat pentru Antena 3 CNN că în mașina, distrusă în proporție de 90% după impact, s-au găsit substanțe posibil interzise, energizante și sticle de vodcă.

Aceleași surse spun că pasagerul aflat pe scaunul din față, dreapta, a afirmat că, înainte de impactul mortal, șoferul autovehiculului ar fi tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis.

Necropsia efectuată asupra cadavrului șoferului ar fi relevat, de asemenea, prezența drogurilor în sângele acestui bărbat.

"Avem aceste informații, deocamdată, pe surse, pentru că ancheta este încă în curs. Primele analize arată că șoferul ar fi consumat o substanță interzisă. Vom vedea dacă, până la urma, această constatare va figura și în raportul oficial. expertiza oficiala acest pronostic va fi confirmat.

De asemenea, la examinarea vehiculului cu suporteri greci, în mare parte distrus, s-ar fi găsit două plicuri de substanțe suspecte care au fost trimise pentru analize de specialitate", a relatat Mircea Tătar, corespondent Antena 3 CNN.